Zbulohet gruaja e Kim Jong Un, liderit të Koresë së Veriut (VIDEO)

Hera e fundit që Ri u pa në publik ishte më 9 shtator 2021, në përvjetorin e themelimit të regjimit, kur ajo shoqëroi bashkëshortin e saj në një vizitë në Pallatin e Diellit Kumsusan, ku ndodhen kufomat e gjyshit dhe babait të Kim.

Rishfaqja e gruas së bukur të Koresë së Veriut, si dhe tezes së Kim Jong Un, u bë sot në mediat shtetërore, teksa familja në pushtet e vendit ka mbajtur një profil të ulët gjatë pandemisë së koronës.

Në veçanti, gruaja e Kim, Ri Sol Yu dhe tezja e tij, Kim Kyung Hui, panë një shfaqje në Teatrin Mansundae në Phenian me rastin e Vitit të Ri Hënor, sipas imazheve të transmetuara nga televizioni shtetëror që ju sjell noa.al.

“Kur (Kim) u shfaq në teatër me gruan e tij, Ri Sol Yoo, ndërsa muzika po luhej për pritjen e tyre, publiku shpërtheu në brohoritje entuziaste dhe duartrokitje,” raportoi agjencia shtetërore e lajmeve KCNA.

Pamjet tregojnë Ri, të veshur me një fustan tradicional kuq e zi, duke biseduar dhe buzëqeshur me Kim gjatë shfaqjes. Më pas çifti del në skenë për të uruar artistët dhe për të bërë një foto me ta.

Pamjet konfirmuan gjithashtu paraqitjen e parë që nga janari 2020 të tezes së Kim dhe ish-zyrtarit të lartë të Partisë Laburiste në pushtet, Kim Kyung Hui, i cili ndoqi shfaqjen ulur pranë Ri.

Kim Jong Un ishte një figurë qendrore në vitet e para të sundimit të liderit të ri, por u zhduk nga media pasi Kim urdhëroi ekzekutimin e burrit të saj të fuqishëm, Yang Sung Taek, i akuzuar për tradhti në vitin 2013, përpara se të bënte një surprizë të rishfaqjes gjashtë vjet më vonë.

Shërbimi Informativ Kombëtar i Koresë së Jugut (NIS) raportoi në vitin 2017 se po luftonte me një sëmundje të pashpjegueshme jashtë Phenianit.

Ri dikur tërhoqi vëmendjen ndërkombëtare pasi ajo shpesh shoqëronte Kim-in në evente sociale, biznesi dhe ushtarake, në kontrast të plotë me babain, Kim Jong Il, i cili rrallë shfaqej në publik me ndonjë nga gratë e tij.

Ajo mungoi në mediat shtetërore për më shumë se një vit përpara se të shfaqej në një koncert shkurtin e kaluar, duke nxitur spekulimet për shëndetin e saj dhe shtatzëninë e mundshme.

NIS u tha ligjvënësve se padyshim po shmangte aktivitetet për shkak të COVID-19, por se “po kalonte mirë me fëmijët e tyre”. Agjencia beson se Kim dhe Ri kanë tre fëmijë, por pak dihet për ta.