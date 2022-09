Zbulohen dy dhoma të tjera torture në fshatin Kozacha Lopan

Në fshatin Kozacha Lopan, rajoni i Kharkiv, i çliruar nga forcat ruse në fillim të këtij muaji, prokurorët inspektuan bodrumet ku pushtuesit kishin torturuar të burgosurit ukrainas.

“Më 20 shtator, prokurorët e Prokurorisë së Qarkut Derhachivsky në rajonin e Kharkiv inspektuan dy lokalet e bodrumit në fshatin Kozacha Lopan, ku ushtria ruse kishte torturuar civilë gjatë okupimit”, thuhet në deklaratë.

Pushtuesit ngritën dhoma torturash në bodrumet e stacionit hekurudhor dhe një dyqan lokal. Ushtria ruse do t’i ndalonte me forcë njerëzit, do t’i nënshtronte torturave, dhunës fizike dhe psikologjike.

Aktualisht, po punohet për të identifikuar të gjitha viktimat e forcave pushtuese ruse. Zbatuesit e ligjit po mbledhin prova për të vënë fajtorët para përgjegjësisë.

Procedura penale është nisur edhe për faktet e bashkëpunimit me armikun nga individë të caktuar (Pjesa 7 e nenit 111-1 të Kodit Penal të Ukrainës).

Më 17 shtator, prokurorët kishin inspektuar vende të tjera që besohej se ishin përdorur nga ushtria ruse si dhoma torture.