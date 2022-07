Zbulimi alarmant, FBI: Pajisjet kineze Huawei mund të ndërpresin komunikimet e arsenalit bërthamor të SHBA-së

Nga Katie Bo Lillis, CNN

Në vitin 2017, qeveria kineze miratoi 100 milionë dollarë për të ndërtuar një kopsht kinez në Arboretumin Kombëtar në Uashington DC. I kompletuar me tempuj, pavijone dhe një faltore të bardhë 70 metra, projekti emocionoi zyrtarët lokalë, të cilët shpresonin se do të tërhiqte mijëra turistë çdo vit.

Por kur zyrtarët e kundërzbulimit amerikan filluan të kërkojnë në detaje, ata u përballën me shumë të papritura. Faltorja, vunë në dukje ata, do të ishte vendosur në mënyrë strategjike në një nga pikat më të larta në Uashington DC, vetëm dy milje nga Kapitoli i SHBA-së, një vend i përsosur për mbledhjen e sinjaleve të inteligjencës.

Ajo që ishte alarmante ishte fakti se zyrtarët kinezë donin të ndërtonin faltoren me materiale të dërguara në SHBA në pako diplomatike, të cilat zyrtarët e Doganave të SHBA-së nuk lejohen t’i shqyrtojnë, raporton abcnews.al.

Kopshti i anuluar është pjesë e një furie aktiviteti kundërzbulimi nga FBI dhe agjenci të tjera federale, në atë që zyrtarët e sigurisë amerikane thanë se ka qenë një përshkallëzim dramatik i spiunazhit kinez në tokën amerikane gjatë dekadës së fundit.

Që të paktën që nga viti 2017, zyrtarët federalë kanë hetuar blerjet kineze pranë infrastrukturës kineze, kanë mbyllur një konsullatë rajonale të profilit të lartë që besohet nga qeveria amerikane të jetë një vatër e spiunëve kinezë dhe kanë penguar atë që ata e shohin si përpjekje të qarta për të vendosur pajisje përgjimi afër objekteve ushtarake dhe qeveritare.

Ndër gjërat më alarmante që zbuloi FBI ka të bëjë me pajisjet Huwei të prodhuara në Kinë në majë të kullave celulare pranë bazave ushtarake amerikane në Midwest rural. Sipas burimeve të shumta të njohura me çështjen, FBI përcaktoi se pajisjet ishin në gjendje të ndërprisnin komunikimet të Departamentit të Mbrojtjes, duke përfshirë ato të përdorura nga Komanda Strategjike e SHBA, e cila mbikëqyr armët bërthamore të vendit.

Ndërsa shqetësimet e shumta për pajisjet Huawei pranë instalimeve ushtarake amerikane janë mjaft të njohura, ekzistenca e këtij hetimi dhe gjetjet e tij nuk janë raportuar kurrë.

Origjina e saj shtrihet të paktën në administratën e Obamës.

Sipas CNN, zyrtarë aktualë dhe ish-zyrtarë të sigurisë kombëtare, të cilët folën të gjithë në kushte anonimiteti sepse nuk ishin të autorizuar të flisnin publikisht. Është e paqartë nëse komuniteti i inteligjencës përcaktoi nëse ndonjë të dhënë ishte përgjuar dhe dërguar përsëri në Pekin nga këto kulla. Burime të njohura me këtë çështje thonë se nga pikëpamja teknike, është tepër e vështirë të vërtetohet se një paketë e caktuar e të dhënave është vjedhur dhe dërguar jashtë shtetit, raporton abcnews.al.

Qeveria kineze mohon me forcë çdo përpjekje për të spiunuar SHBA-në. Huawei në një deklaratë për CNN mohoi gjithashtu se pajisjet e saj janë të afta të operojnë në çdo spektër komunikimi të caktuar për Departamentin e Mbrojtjes.

Por burime të shumta të njohura me hetimin thanë për CNN se nuk ka dyshim se pajisjet Huaëei kanë aftësinë të përgjojnë jo vetëm trafikun komercial të celularëve, por edhe valët ajrore shumë të kufizuara të përdorura nga ushtria dhe të prishin komunikimet kritike të Komandës Strategjike të SHBA, duke i dhënë qeverisë kineze një mundësi për të pasur mundësi në arsenalin bërthamor të Amerikës.

Ish-zyrtarët i përshkruan gjetjet e hetimit si një moment kryesor. Hetimi ishte i fshehtë që disa politikëbërës të lartë në Shtëpinë e Bardhë dhe gjetkë në qeveri nuk u informuan për ekzistencën e tij deri në vitin 2019, sipas dy burimeve të njohura me këtë çështje.

Atë vjeshtë, Komisioni Federal i Komunikimeve miratoi një vendim që në mënyrë efektive ndalonte telekomunikacionet e vogla të përdornin Huawei dhe disa marka të tjera të pajisjeve të prodhimit kinez.

Në vitin 2020, Kongresi miratoi 1.9 miliardë dollarë për të hequr teknologjinë celulare Huawei dhe ZTE të prodhuar nga Kina në zona të gjera të Amerikës rurale. Por dy vite më vonë, asnjë nga ato pajisje nuk është hequr dhe kompanitë e telekomit rural janë ende duke pritur për paratë e rimbursimit federal. FCC mori aplikime për të hequr rreth 24,000 pjesë të pajisjeve të komunikimit të prodhuara nga Kina – por sipas një përditësimi të 15 korrikut nga komisioni, është më shumë se 3 miliardë dollarë pak nga paratë që i nevojiten për të rimbursuar të gjitha kompanitë e pranueshme.

Në mungesë të më shumë parave nga Kongresi, FCC thotë se planifikon të fillojë rimbursimin e kompanive të miratuara për rreth 40 për qind të kostove të heqjes së pajisjeve Huaëei. FCC nuk specifikoi një afat kohor se kur do të disbursohen paratë, raporton abcnews.al

Në fund të vitit 2020, Departamenti i Drejtësisë i referoi shqetësimet e tij të sigurisë kombëtare në lidhje me pajisjet Huaëei në Departamentin e Tregtisë dhe dha informacion se ku ishin pajisjet në SHBA, tha një ish-zyrtar i lartë i zbatimit të ligjit në SHBA për CNN.

Pasi administrata e Biden mori detyrën në vitin 2021, Departamenti i Tregtisë hapi më pas hetimin e tij ndaj Huaëei për të përcaktuar nëse nevojiteshin të merreshin veprime urgjente.

Ky hetim ka vazhduar ngadalë dhe po vazhdon ende, tha zyrtari aktual amerikan. Ndër shqetësimet që vunë re zyrtarët e sigurisë kombëtare ishte se komunikimi i jashtëm nga pajisjet Huaëei që ndodh kur përditësohet softueri, për shembull, mund të shfrytëzohet nga qeveria kineze.

Në varësi të asaj që zbulon Departamenti i Tregtisë, operatorët e telekomit amerikan mund të detyrohen të heqin pajisjet Huaëei ose të përballen me gjoba ose ndëshkime të tjera. Zyrtarët e kundërzbulimit amerikan kohët e fundit kanë bërë prioritet publikimin e kërcënimeve nga Kina. Këtë muaj, Qendra Kombëtare e Kundërzbulimit dhe Sigurisë së SHBA-së lëshoi ​​një paralajmërim për bizneset amerikane dhe qeveritë lokale dhe shtetërore në lidhje me ato që thotë se janë përpjekje të fshehta nga Kina për t’i manipuluar ato për të ndikuar në politikën e SHBA-së.

Drejtori i FBI-së, Christopher Wray sapo udhëtoi në Londër për një takim të përbashkët me zyrtarë të lartë britanikë të zbatimit të ligjit për të tërhequr vëmendjen ndaj kërcënimeve kineze.

Në një intervistë ekskluzive me CNN, Ëray tha se FBI hapi një hetim të ri të kundërzbulimit të Kinës çdo 12 orë.

“Kjo është ndoshta përfshin 2000 apo më shumë hetime,” tha Wray. “Dhe kjo nuk është as duke folur për vjedhjet e tyre kibernetike, ku ata kanë një program hakerimi më të madh se ai i çdo kombi tjetër të madh së bashku, dhe kanë vjedhur më shumë të dhëna personale dhe korporative të amerikanëve sesa çdo komb së bashku.”

I pyetur se përse pas vitesh shqetësimesh për sigurinë kombëtare të ngritura për Huawei, pajisjet janë ende të vendosura në majë të kullave celulare pranë bazave ushtarake amerikane, Wray tha se, “Ne jemi të shqetësuar për lejimin e çdo kompanie që i përket një shteti kombëtar që nuk e bën këtë” t’i përmbahemi dhe të ndajmë vlerat tona, duke i dhënë asaj kompanie mundësinë për të ndërhyrë në infrastrukturën tonë të telekomunikacionit.”

Ai vuri në dukje se në vitin 2020, DD-ja paditi Huawei për konspiracion shantazhi dhe konspiracion për të vjedhur sekretet tregtare.

“Dhe unë mendoj se kjo është ndoshta gjithçka që mund të them për këtë temë,” tha Ëray.

Pavarësisht bisedave të ashpra, refuzimi i qeverisë amerikane për të ofruar prova për të mbështetur pretendimet e saj se teknologjia Huawei përbën një rrezik për sigurinë kombëtare të SHBA-së, ka bërë që disa kritikë ta akuzojnë atë ksenofobi, raporton abcnews.al.

“Të gjitha produktet tona të importuara në SHBA janë testuar dhe certifikuar nga FCC përpara se të vendosen atje”, tha Huawei në deklaratën e saj për CNN. “Pajisja jonë funksionon vetëm në spektrin e caktuar nga FCC për përdorim komercial. Kjo do të thotë se nuk mund të aksesojë asnjë spektër të caktuar për DOD.”

“Për më shumë se 30 vite, Huawei ka dëshmuar një histori në sigurinë kibernetike dhe ne kurrë nuk kemi qenë të përfshirë në ndonjë incident keqdashës të sigurisë kibernetike”, thuhet në deklaratë.

Teknologjia kineze në zemrën e Amerikës

Që në administratën e Obamës, agjentët e FBI-së po monitoronin një model shqetësues së autostradën në Kolorado dhe Montana, dhe në Nebraska. Për vite të tëra, ofruesit e vegjël të telekomunikacionit rural kishin instaluar pajisje më të lira, të prodhuara nga Kina dhe teknologji të tjera në krye të kullave celulare I-25 dhe gjetkë në rajon.

Në pjesën më të madhe të këtyre zonave me popullsi të rrallë të perëndimit, këta transportues më të vegjël janë opsioni i vetëm. Dhe shumë prej tyre iu drejtuan Huawei për pajisje më të lira dhe të besueshme.

Duke filluar nga fundi i vitit 2011, Viaero, ofruesi më i madh rajonal në zonë, nënshkroi një kontratë me Huawei për të siguruar pajisjet për përmirësimin e saj në 3G. Një dekadë më vonë, ajo ka teknologjinë Huawei të instaluar në të gjithë flotën e saj të kullave, afërsisht 1000 të shpërndara në pesë shtete perëndimore.

Ndërsa pajisjet Huawei filluan të përhapen pranë bazave ushtarake amerikane, hetuesit federalë filluan të marrin parasysh diçka të tillë, thanë burime të njohura me çështjen për CNN. Duke ekzaminuar vetë pajisjet Huawei, hetuesit e FBI-së përcaktuan se mund të njihte dhe të prishte komunikimet e spektrit DOD – edhe pse ishte certifikuar nga FCC, sipas një burimi të njohur me hetimin.

Rreth vitit 2014, Viaero filloi montimin e kamerave të vëzhgimit me definicion të lartë në kullat e saj për të transmetuar drejtpërdrejt motin dhe trafikun, një shërbim publik që ndante me organizatat lokale të lajmeve. Me dhjetëra kamera të vendosura lart e poshtë I-25, kamerat siguruan një pamje 24-7, duke siguruar paralajmërim paraprak për tornadot, raporton abcnews.al.

Por ata gjithashtu po kapnin pa dashje lëvizjen e pajisjeve dhe personelit ushtarak amerikan, duke i dhënë Pekinit – ose kujtdo qoftë – aftësinë për të ndjekur modelin e aktivitetit midis një sërë objektesh ushtarake të ruajtura nga afër.

Komuniteti i inteligjencës përcaktoi se transmetimet e drejtpërdrejta të postuara publikisht po shiheshin dhe mund të kapeshin nga Kina, sipas tre burimeve të njohura me këtë çështje.

Dy burime të informuara për hetimin në atë kohë thanë se zyrtarët besonin se ishte e mundur që shërbimi i inteligjencës së Pekinit të “caktonte” kamerat – të hakonte rrjetin dhe të kontrollonte se ku do të shkonin. Të paktën disa nga kamerat në fjalë funksiononin në rrjetet Huawei. CEO i Viaero, FrankDiRico tha se nuk i kishte shkuar kurrë në mendje që kamerat mund të ishin një rrezik për sigurinë kombëtare.

“Ka shumë kapanone raketash në zonat që ne mbulojmë. Ka një prezencë ushtarake,” tha DiRico në një intervistë nga zyra e tij në Kolorado.

Në fakt, DiRico së pari mësoi për shqetësimet e qeverisë për pajisjet Huawei nga artikujt e gazetave – jo nga FBI dhe tha se ai kurrë nuk është informuar për këtë çështje. DiRico nuk e vë në dyshim këmbënguljen e qeverisë që ai duhet të heqë pajisjet Huawei, por ai është skeptik se shërbimet e inteligjencës së Kinës mund të shfrytëzojnë ose vetë harduerin Huawei ose pajisjet e kamerës.

Në kohën kur hetimi u informua në Shtëpinë e Bardhë në vitin 2019, zyrtarët e kundërzbulimit fillojnë të kërkojnë vende të tjera që kompanitë kineze mund të blejnë tokë ose të ofrojnë për të zhvilluar një pjesë të pronës komunale, si një park apo një fabrikë të vjetër, ndonjëherë si pjesë e një marrëveshjeje “qytet motër”.

Në një rast, zyrtarët mbyllën atë që ata besonin se ishte një marrëveshje tregtare e rrezikshme pranë instalimeve testuese ushtarake shumë të ndjeshme në Utahsometime pas fillimit të hetimit I-25, sipas një ish-zyrtari amerikan. Ushtria ka një gamë testimi dhe trajnimi për armët hipersonike në Utah, ndër të tjera. Burimet nuk pranuan të japin më shumë detaje.

Zyrtarët federalë u alarmuan gjithashtu nga ajo që burimet e përshkruan si pritëse të spiunazhit dhe aktiviteteve të ndikimit në Houstonand, në vitin 2020, mbyllën konsullatën kineze atje.

Bill Evanina, i cili deri në fillim të vitit të kaluar drejtonte Qendrën Kombëtare të Kundërzbulimit dhe Sigurisë, tha për CNN se ndonjëherë mund të jetë e vështirë të bëhet dallimi midis një mundësie legjitime biznesi dhe spiunazhit – pjesërisht sepse të dyja mund të ndodhin në të njëjtën kohë.

Pasi rezultatet e hetimit I-25 u bënë të ditura në Shtëpinë e Bardhë të Trump në 2019, FCC urdhëroi që kompanitë e telekomit që marrin subvencione federale për të ofruar shërbim celular në zona të largëta – kompani si Viaero – duhet të “shqyejnë dhe zëvendësojnë” Huawei dhe pajisje ZTE.

FCC( Komisioni Federal i Komunikimeve) ka thënë që atëherë se kostoja mund të jetë më shumë se dyfishi i 1.9 miliardë dollarëve të përvetësuar në 2020 dhe në mungesë të një ndarjeje shtesë nga Kongresi, agjencia po planifikon të rimbursojë kompanitë vetëm për një pjesë të kostove të tyre.

Disa ish-zyrtarë të kundërzbulimit shprehën zhgënjimin që qeveria amerikane nuk po jep detaje më të hollësishme rreth asaj që ajo di rreth kompanive ose qyteteve dhe shteteve që shqyrtojnë një propozim investimi kinez.

Ata besojnë se jo vetëm që ky lloj detaj do të ndihmonte industrinë private dhe qeveritë shtetërore dhe lokale të kuptojnë seriozitetin e kërcënimit spor gjithashtu do të ndihmonte në luftimin e kritikave se qeveria amerikane po synon kompanitë dhe njerëzit kinezë, në vend të shtetit kinez.

Një zyrtar aktual i FBI-së tha se byroja po jep më shumë informacione mbrojtëse për bizneset amerikane, institucionet akademike dhe qeveritë shtetërore dhe lokale që përfshijnë shumë më tepër detaje se në të kaluarën, por zyrtarët janë ende duke luftuar një betejë të vështirë./abcnews.al