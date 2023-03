Zarf i zi në shtëpinë e BBV, kë dënon “Vëllai i Madh”?

Një zarf i zi ka mbërritur për banorët e shtëpisë së Big Brother Vip Albania.

Zarfi ka ardhur në shtëpi vetëm një orë para spektaklit të mbrëmjes së sotme, me banorët që ngrenë pikëpyetje se për kë është zarfi dhe se kush do të dënohet nga Vëllai i Madh.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Big Brother Alb VIP Edition (@bigbrotheralb_vip)

Produksioni u ka komunikuar banorëve se zarfi do të hapet në një moment të dutë, kur Vëllai i Madh të vendosë. Me shumë gjasa zarfi do të hapet gjatë dpektaklit sonte.

Po ju si mendoni, për kë është vallë zarfi i zi? Kush do të dënohet sonte?/albeu.com/