Zakonet e mbrëmjes që do t’ju mbajnë larg frigoriferit

Përpjekja për të humbur peshë është një proces që kërkon përkushtim dhe sigurisht durim, pasi kalimi nga ajo që e konsideronim normale në nivelet e lejuara të konsumit të kujton një rrugë të ngushtë, e cila të kufizon dhe nuk të lejon të gëzosh lirinë.

Zakonet e mëposhtme do të bëhen aleatë në këtë luftë dhe qëllimi juaj do t’ju afrohet çdo ditë e më shumë.

Kripë

Vakti me të cilin keni vendosur të përfundoni ditën tuaj nuk duhet të përmbajë një sasi të madhe natriumi.

Kripa do të shkaktojë mbajtje, duke rezultuar që të nesërmen në mëngjes të zgjoheni me fryrje dhe një ndjenjë të rëndë. Kuzhina të tilla si kineze me shijen e tyre të kripur kujtojnë gjithmonë se nuk kanë vend në darkën tuaj.

Ujë

‘Superheroi’ i mbijetesës njerëzore nuk pushon kurrë së na mahnitur me vetitë e tij të dobishme. Ndjenja e ngopjes dhe efekti se nuk jeni më të uritur do të sjellë ndalimin që kërkoni t’i thoni dëshirave të mbrëmjes.

Tre gota, një orë para se të shkoni në shtrat do t’ju detoksifikojnë dhe do t’ju përgatisin për gjumë, pa u zgjuar për të shkuar në tualet disa minuta para se të zhdukeni në krahët e çarçafit tuaj.

Nxehtësia

E megjithatë, hulumtimi i kryer nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë në SHBA, vërtetoi se ata që flenë në një dhomë me temperaturë 18 gradë Celsius djegin 7% më shumë kalori sesa ata që flenë në të ftohtë, të cilët në çdo rast bien në gjumë sa më shpejt. Ndërsa ndjejnë ngrohtësinë në trup të tyre./albeu.com.