“SHBA vazhdon të mbështesë reformën në drejtësiYuri Kim takohet me kryetaren e Gjykatës Kushtetuese

Ambasadorja e SHBA-ve në Tiranë, Yuri Kim, është takuar këtë të enjte me kryetaren e Gjykatës Kushtetuese, Holta Zaçaj.

Nëpërmjet një postimi në Twitter, Yuri Kim, uron gjyqtaren për detyrën e re, ndërsa thekson mbështetjen e SHBA-ve për reformën në drejtësi.

Kujtojmë se Holta Zaçaj mori postin e krytares në Gjykatën Kushtetuese në fillim të këtij viit.

Today I met Holta Zaçaj to congratulate her on election as Chair of 🇦🇱 Constitutional Court. 🇺🇸 will continue to strongly support justice reform so that courts operate independently & with integrity. This is the rightful demand of citizens, necessary to attract more investment, &… pic.twitter.com/GZ5LpXHCqq

— Ambassador Yuri Kim (@USAmbAlbania) May 25, 2023