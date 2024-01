Ylli Manjani: Sapo mësova se nesër do arrestohet, ia kthen Jul Deda: Mos harro të më sjellësh cigare

Aktori i njohur Julian Deda, është banori i parë i “Big Brother VIP3”, shtëpisë më të famshme në vend.

Ka qenë ish-ministri i Drejtësisë Ylli Manjani, i cili përmes një postimi ngacmues në rrjetet sociale, ka dhënë lajmin e shumëpritur, i cili u konfirmua më pas edhe nga vetë aktori i mirënjohur.

“Sapo mësova që nesër do të arrestohet Julian Deda”,- shkruan Manjani, koment ky që nënkupton izolimin total në të cilin vendosen banorët e këtij formati.

“Shërbimet e Policisë gjyqësore të Big Brother pritet ta ekzekutojnë vendimin menjëherë nesër ose maksimumi pasnesër”,- përfundon ai.

Në kundërpërgjigje, aktori i mirënjohur shkruan me nota humoristike “mos harro më sill cigaret…!”, koment të cilit Manjani i është përgjigjur me një shprehje të avokatit Maks Haxhia, pas dhënies së vendimit burg nga GJKKO për ish- ministrin Saimir Tahiri: “Viso, dy paketa atje”, togfjalësh që do të bëhej meme në rrjet.

“Ka pas punë Visi këto kohë, por do gjejë pak kohë edhe për ty”,- shkruan Manjani.

“Big Brother VIP3” do të ndezë dritat një nga një mbrëmjen e 13 Janarit.

Drita që do të fiken siç e do tradita nga fituesi i këtij edicioni.

Por deri atëherë është një rrugë e gjatë para, dhe patjetër një spektakël për t’u mos u humbur.