Yair Lapid pranon humbjen e zgjedhjeve, uron për fitoren Benjamin Netanyahun

Kryeministri i Izraelit, Yair Lapid, ka telefonuar Benjamin Netanyahun për t’i ofruar urimet e tij për fitoren e liderit të opozitës pas përfundimit të numërimit të votave në zgjedhjet e kësaj jave.

Netanyahu, kryetari i partisë konservatore Likud dhe kryeministri më jetëgjatë i Izraelit, pritet të fillojë një mandat të tretë të paprecedentë si kryeministër pas zhvillimit të negociatave të koalicionit me aleatët e tij fetarë dhe të djathtë për formimin e një qeverie.

Blloku, i cili përfshin partinë ekstremiste sioniste fetare dhe dy parti ultra-ortodokse, fitoi një shumicë komode në zgjedhjet e së martës, të pestat e vendit në katër vjet.

“Shteti i Izraelit është para çdo konsiderate politike. I uroj Netanyahut sukses, për hir të popullit të Izraelit dhe shtetit të Izraelit”, tha Lapid në një deklaratë, duke shtuar se kryeministri kishte udhëzuar zyrën e tij që të përgatitej për një “tranzicion të organizuar të pushtetit”.

Netanyahu u hoq nga detyra verën e kaluar nga një koalicion i ndryshëm, i cili formoi të ashtuquajturën “qeveri të ndryshimit”. Luftimet e brendshme çuan në rënien e tij një vit më vonë, duke e kthyer një elektorat të frustruar përsëri në kabinat e votimit.

Ashtu si me katër zgjedhjet e tjera që nga viti 2019, sondazhi i kësaj jave ishte një tjetër referendum mbi përshtatshmërinë e Netanyahut për të qeverisur: 73-vjeçari është në gjyq për akuza për korrupsion, të cilat ai i mohon.

Sondazhet parashikonin vazhdimisht se blloqet pro dhe anti-Netanyahu do të përfundonin përsëri në bllokim, me kampet me rreth 60 vende secila në Knesset me 120 vende. Sondazhet e daljes të martën mbrëma, megjithatë, sugjeruan se lideri për një kohë të gjatë dhe aleatët e tij do të kapnin një shumicë me 61 dhe epërsia e tyre ishte shtrirë në 64 vende të rehatshme deri në kohën kur numërimi i votave përfundoi të enjten pasdite. Rezultatet zyrtare do të publikohen të mërkurën e ardhshme.