Xhubleta shqiptare në UNESCO, Yuri Kim: Një nga veshjet më të bukura në botë

Ambasadorja e SHBA-ve në Tiranë, Yuri Kim, ka reaguar pas lajmit se xhubleta është shqiptare është regjistruar në UNESCO.

Nëpërmjet një postimi në Twitter, Yuri Kim uron ministren e kulturës, Elva Margariti, ndërsa thotë se xhubleta shqiptare është një fustanet më të bukur në botë.

“Xhubleta është një nga fustanet më të bukur në botë. Është e mrekullueshme të shohësh trashëgiminë kulturore të njohur, të mbrojtur dhe të promovuar. Urime!

@ElvaMargariti”, shkruan Yuri Kim ne Twitter.

🇦🇱 #xhubleta is one of the most beautiful dresses in the world. Wonderful to see 🇦🇱 cultural heritage recognized, safeguarded, and promoted. Urime! 🌟 @ElvaMargariti https://t.co/Wiqs0avfI4

— Ambassador Yuri Kim (@USAmbAlbania) November 29, 2022