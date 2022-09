Xhelozia “çmend” shqiptarin, godet me thikë në qafë grekun

Një 41-vjeçar shqiptar ka sulmuar dhe plagosur me thikë një 62-vjeçar grek, për arsye xhelozie, raporton Protothema.

Ngjarja ka ndodhur mbrëmjen e djeshme në një fshat në Lerapetrës, ku shqiptari pas një debati të fortë me grekun, dyshohet se e ka goditur me thikë në anën e majtë dhe të djathtë të qafës dhe është larguar me vrap.

Por ai u arrestua pak pas ngjarjes, dhe sot po dërgohet në Prokurorinë e Lasithit me akuzën e vrasjes së mbetur në tentativë dhe shkelje të ligjit për armët.

62-vjeçari u dërgua në spitalin e qytetit, nga ku u lirua pasi iu dha ndihma e parë./albeu.com