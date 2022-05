Xhaçka takohet me Kulebën e Ukrainës në Berlin (FOTO LAJM)

Ministrja për punët e Jashtme të Shqipërisë, Olta Xhaçka është takuar sot në Berlin me homologun ukrainas Dmytro Kuleba.

Gjatë një postimi në Twitter Xhaçka shkruan se pati një diskutim të sinqertë me Kulebën dhe se është dakord që Ukraina të anëtarësohet në BE.

“Diskutim i sinqertë me ministrin e Jashtëm ukrainas Dmytro Kuleba në lidhje me mbështetjen për Ukrainën. Ne jemi dakord që Ukraina meriton një perspektivë të qartë për në BE.

I sigurova ministrit Kuleba për angazhimin e palëkundur të Shqipërisë ndaj Ukrainës. Ne do të bëjmë gjithçka që mundemi për të izoluar Rusinë dhe për të ndihmuar në përfundimin e luftës”, shkruan Xhaçka në Twitter.

Frank discussion w/ 🇺🇦FM @DmytroKuleba about support for Ukraine. We agree that Ukraine just as WB deserves a clear EU perspective.

Assured Minister Kuleba of Albania’s unwavering commitment to Ukraine. We will do all we can in #UNSC to isolate Russia & help bring war to an end. pic.twitter.com/wMotjTMEV6

— Olta Xhaçka🇦🇱 (@xhacka_olta) May 14, 2022