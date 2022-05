Xavi foli për të ardhmen e Frenkie de Jong e cila nuk është shumë e qartë.

“Për mua ai është një lojtar shumë i rëndësishëm. Ai ishte pothuajse gjithmonë titullar, përveç kur bëja ndonjë zëvëndësim, ai është një lojtar themelor, por më pas duhet të merret parasysh gjendja financiare e klubit.

Jo konkretisht me të, e kam fjalën në përgjithësi. Është një lojtar që më pëlqen shumë, por do të shohim si do të jetë situata”, u shpreh Xavi për mesfushorin holandez./h.ll/albeu.com