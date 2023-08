Wagner në Bjellorusi, Polonia në alarm nga kalimet e paligjshmme, dërgon mijëra ushtarë në kufi

Polonia do të dërgojë 2,000 trupa në kufirin e saj me Bjellorusinë, i tha sot agjencisë shtetërore të lajmeve PAP zëvendësministri i brendshëm, dyfishi i numrit të kërkuar nga rojet kufitare, për të ndaluar kalimet e paligjshme dhe për të ruajtur stabilitetin.

Polonia ka qenë gjithnjë e më e shqetësuar për zonën kufitare që kur qindra mercenarë të ashpërsuar nga beteja e Wagner mbërritën në Bjellorusi muajin e kaluar me ftesë të Presidentit Alexander Lukashenko.

Bjellorusia filloi stërvitjet ushtarake pranë kufirit këtë javë dhe Lukashenko ka thënë disa herë se po frenon luftëtarët Wagner që duan të sulmojnë Poloninë. Polonia ka parë gjithashtu një rritje të numrit të emigrantëve, kryesisht nga Lindja e Mesme dhe Afrika, që përpiqen të kalojnë kufirin muajt e fundit.

Në dy vitet e fundit, ai ka akuzuar Bjellorusinë për rekrutimin e emigrantëve në vendet e varfra dhe dërgimin e tyre ilegalisht përtej kufirit për të nxitur paqëndrueshmërinë.

“Ky përforcim nuk do të jetë me 1000, por me 2000 ushtarë. Ky vendim është marrë nga Komiteti i Sigurisë, gjegjësisht ministri (i Mbrojtjes) Mariusz Blaščak”, tha Maciej Wasik për PAP.

Ai tha të hënën se Roja Kufitare po kërkon që të vendosen 1,000 trupa shtesë.

Wasik shtoi se të gjitha përpjekjet për emigrantët për të hyrë ilegalisht në Poloni po organizohen tani nga autoritetet bjelloruse.

“Nëse do të kishim roje të vërteta kufitare në anën tjetër dhe jo shërbime kontrabande, ato vendkalime nuk do të ekzistonin fare”, tha ai.