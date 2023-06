Wagner i afrohet Moskës, BBC nxjerr pamjet. Raportime për largimin e Putinit nga Kremlini, oligarkët i hipin avionëve

Mercenarët e Wagner janë duke iu afruar Moskës nga ora në orë në tentativën e tyre për të “ndëshkuar lidershipin ushtarak për tradhtinë që u bëri në fushën e betejës”.

Në fakt, kjo ishte një betejë mes liderit të Wagner Yevgeny Prigozhin dhe drejtuesve të lartë të ushtrisë ruse, megjithatë në orët e fundit duket se është kthyer edhe kundër Putinit, për të cilin Wagner tha se ka ardhur koha që vendi të ketë një President të ri, raporton AlbEu.com.

BBC raporton se ekipi i tyre ka evidentuar një autokolonë të Wagner në autostradën që lidh Voronjezhin me Moskën, pikërisht në rajonin e Lipetskut.

Duket se forcat Wagner janë vetëm 4-5 orë larg Moskës, ndërkohë që ka raportime se Putini është larguar nga kryeqytetin për në një bazë më të sigurt. Vetë zyrtarët e Moskës thanë se në fakt Putini po qëndron në kryeqytet dhe nuk ka ndërmend të largohet.

Sa i përket përparimit të Wagner, guvernatori i rajonit të Lipetsk u ka kërkuar banorëve të qëndrojnë në shtëpi dhe të shmangin udhëtimet, qoftë me automjete publike apo me transport publik.

Autoritetet rajonale në Lipetsk kanë thënë se të gjitha shërbimet e autobusëve në rajon janë anuluar deri në një njoftim tjetër.

Voronezh është një nga dy qytetet – tjetri është Rostov-on-Don, më në jug – të cilin mercenarët e Wagner thuhet se e kanë nën kontroll teksa përparojnë drejt Moskës.

Ngjarjat në Rusi janë shumë të vrullshme. AlbEu do të ndjekë hap pas hapi këto zhvillime, të cilat duket se kanë tërhequr edhe vëmendjen nga lufta në Ukrainë, edhe pse lidhen drejtpërdrejt me të.

Çfarë po ndodh në Rusi?

Prej muajsh shefi i Wagner Prigozhin ka akuzuar drejtuesit e ushtrisë ruse për tradhti pasi nuk furnizonin forcat e tij me municione dhe armë. Gjithçka doli në publik pas Wagner morën Bakhmutin dhe pastaj u detyruan të tërhiqeshin duke ia dorëzuar atë forcave ruse.

This Russian Air Force Tupolev Tu-214 flying from Moscow to St. Petersburg is currently the most tracked flight on Flightradar24. Although in the past this aircraft has been used several times by #Putin at the moment there is no proof that he is on board#Russia #Wagner pic.twitter.com/mx1YCBNRwU

— Itamilradar (@ItaMilRadar) June 24, 2023