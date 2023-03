“Vulën e do nga Rama dhe votat nga Berisha”, Paloka i mbyll “derën” ftesës së Alibeajt për bashkëpunim

Deputeti i Partisë Demokratike, Edi Paloka “i ka mbyllur derën” ftesës së Alibeajt për bashkëpunim në zgjedhjet e 14 majit.

Paloka ka deklaruar se ftesa e Alibeajt drejtuar kandidatëve të Primarëve që të futen në zgjedhjet e 14 majit me logon e PD-së, është pjesë e lojës së kryeministrit Edi Rama.

Gjithashtu ka theksuar se në këtë mënyrë synon të shkatërrojë PD dhe opozitën shqiptare.

Paloka: libeaj vulën e do prej Ramës dhe votat prej Berishës. Alibeaj nuk i njihte Primaret, ftesa për bashkëpunim, vazhdimin i hipokrizisë së lojë. Do të jemi me partitë që kemi marrëveshje PL dhe PBDNJ, po ashtu po bisedohet edhe me parti të tjera./Albeu.com/