Vuçiç: Urdhërarresti për Putinin dobëson pozicionin e Serbisë nesër në Ohër

Në prag të takimit të 18 marsit në Ohër me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, presidenti serb Aleksandar Vuçiç ka thënë se urdhërarresti i lëshuar sot nga Gjykata Penale Ndërkombëtare për presidentin rus, Vladimir Putin ia vështirëson pozicionin Serbisë.

Ai ka thënë se Serbia do të ketë kujdes të shtuar në lëvizjet që bën.

Ai ka akuzuar Perëndimin për presion ndaj shteteve që nuk janë kthyer ashpër kundër Rusisë, shkruan Gazeta Express.

“Është fare e sigurt se bota po rrëshqet në një përshkallëzim shtesë të konfliktit dhe një përshpejtim të konfliktit”, tha Vuçiç në një fjalim para qytetarëve.

Presidenti serb ka thënë se nuk do të nënshkruajë asgjë nesër në Ohër.

“Po ju them se nuk do të nënshkruaj asgjë dhe ata nuk brengosen për këtë gjë… dua të flas për normalizim, në mënyrë që të diskutojmë me njëri-tjetrin”, ka deklaruar tutje presidenti serb./Albeu.com/