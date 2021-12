Vuçiç: Kosova s’do të lejojë organizimin e referendumit

Presidenti serb Aleksandar Vuçiq ka thënë se ka marrë informacione joformale se referendumi i 16 janarit nuk do të lejohet të mbahet në territorin e Kosovës.

Në një mbledhje publike të qeverisë, Vuçiq ka thënë se po i vijnë gjithnjë e më shumë probleme nga Kosova.

“Na kanë thënë joformalisht se nuk do të na lejojnë të mbajmë referendum për territorin e Kosovës”, tha Vuçiq për votimin që do të mbahet më 16 janar në Serbi lidhur me ndryshimet kushtetuese sa i përket gjyqësorit, shkruan B92.

Vuçiq po ashtu tha edhe disa fjalë sa i përket dialogut Kosovë-Serbi, duke thënë se shqiptarët nuk duan të bisedojnë për asnjë temë apo marrëveshje të mëparshme, përfshirë atë për personat e zhdukur.

“Nuk kemi asnjë perspektivë për të vazhduar dialogun me Prishtinën”, tha ai. /Gazeta Express