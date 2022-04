Vuçiç e pranon: Serbia do të vazhdojë miqësinë me Rusinë dhe Kinën

Presidenti i Serbisë Aleksandër Vuçiç, ka pranuar se vendi i tij do të vijojë miqësinë me Rusinë dhe Kinën.

Komentet Vuçiç i bëri në një takim me ambasadorin e Rusisë në Beograd, Aleksander Bocan-Kharchenko, ku ka theksuar se vendi i tij do të vazhdojë miqësinë me Rusinë dhe Kinën.

“Serbia do të vazhdojë të ruajë miqësitë dhe partneritetet tradicionale me Rusinë dhe Kinën”, thuhet në deklaratën e Presidencës.

Sipas tyre, në takim është diskutuar për rritjen e marrëdhënieve serbo-ruse.

“Në takim u bisedua për zhvillimin e mëtutjeshëm të marrëdhënieve dypalëshe serbo-ruse, duke përfshirë fushën e energjisë, me shpresën se së shpejti do të fillojnë bisedimet për sasitë, çmimet dhe kushtet e tjera të furnizimit me gaz”, përfundon njoftimi.

Vlen të theksohet se Serbia është kritikuar nga BE dhe aleatët Perëndimorë me qëndrimin e saj për luftën në Ukrainë. Ata nuk kanë vendosur sanskione ndaj Rusisë dhe po mbajnë një qëndrim pro-rus në të gjithë këtë konflikt./albeu.com/