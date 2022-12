Vuani nga kockat? Këto perime duhet t’i hani përditë

Kockat kanë shumë role në trup. Ato sigurojnë strukturën e trupit, mbrojnë organet, forcojnë muskujt dhe ruajnë kalciumin. Fatkeqësisht, pak njerëz mendojnë për shëndetin e kockave derisa të përjetojnë një frakturë. Megjithatë, të gjithë duhet t’i kushtojnë më shumë vëmendje para se të jetë tepër vonë, dhe një perime mund t’ju ndihmojë ta bëni këtë

Si të ruani shëndetin e kockave?

Për shumicën e njerëzve është shumë e thjeshtë. Nevojiten ndryshime në mënyrën e të ushqyerit, si dhe në mënyrën e jetesës, të cilat mund të ndihmojnë në parandalimin e problemeve të ndryshme.

Gjegjësisht, kocka është një gjë e gjallë dhe vazhdimisht shpërbëhet dhe zëvendësohet me inde të reja, dhe skeleti rigjenerohet plotësisht gjatë një dekade. Megjithatë, që në moshë shumë të hershme, pas moshës tridhjetë vjeç, ne përjetojmë një humbje progresive të masës kockore dhe ky proces përshpejtohet tek gratë pas menopauzës, shkruan Gloria.

Tek njerëzit që vuajnë nga osteoporoza, procesi është edhe më progresiv dhe kockat e tyre mund të dobësohen aq shumë sa edhe një goditje minimale, një lëvizje e papritur ose një teshtitje mund të çojë në një frakturë. Është vlerësuar se një në 3 gra dhe një në 5 burra mbi moshën 50 vjeç do të përjetojnë një frakturë kockore për shkak të osteoporozës.

Çfarë mund të hani nëse jeni në një dietë me bazë bimore?

Ata që ndjekin një dietë me bazë bimore kanë nevojë për një strategji tjetër. Spinaqi dhe raven përmbajnë kalcium, por përmbajnë edhe oksalate, substanca që lidhen me kalciumin, që do të thotë se nuk përthithet aq lehtë. I njëjti mekanizëm është arsyeja pse ushqimet si arrat, farat dhe drithërat që përmbajnë fitate nuk konsiderohen gjithashtu burime të mira të kalciumit.

Tofu, brokoli, lakra jeshile dhe zarzavate janë burime të mira të kalciumit. Nëse dieta juaj bazohet në ushqime bimore, rekomandohet qumështi me bazë bimore i pasuruar me kalcium.

Sigurisht që vetëm kalciumi nuk mjafton për shëndetin e kockave. Trupi gjithashtu ka nevojë për vitaminë D sepse disa transportues që bartin kalciumin përmes shtresës sonë të zorrëve mbështeten në vitaminën D për të punuar. Një sasi e mjaftueshme e vitaminës D rrit përthithjen e kalciumit me rreth 50 për qind.

Çfarë roli luan qepa?

Është një lloj probiotiku, si hudhra, bishtajore, angjinare, hurma dhe elbi, që veprojnë si pleh. Probiotikët ushqejnë bakteret e zorrëve që i bëjnë zorrët pak më acide dhe një mjedis i tillë e bën më të lehtë përthithjen e kalciumit.

Probiotikët mund të ndihmojnë shëndetin e kockave edhe në një mënyrë tjetër. Bakteret e zorrëve i shpërbëjnë ato dhe prodhojnë acide yndyrore me zinxhir të shkurtër, të cilat studimet e kafshëve kanë treguar se ndihmojnë në rregullimin e osteoklasteve, qelizat përgjegjëse për prishjen e kockave dhe masën kockore.

Qepa gjithashtu përmban flavonoide, kuercetinë dhe kaempferol, të cilat mendohet se stimulojnë osteoblastet, qelizat e përfshira në rritjen dhe zhvillimin e kockave./albeu.com