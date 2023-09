Vritet nga shoku i tij gjatë një debati në autostradë, del autopsia: Ilir Dervishi humbi jetën nga dhjetëra goditje me kaçavidë në kokë

Ishin goditjet me kaçavidë ato që vranë shqiptarin Ilir Dervishi dhe jo aksidenti me makinën në të cilën udhëtonte 47-vjeçari shqiptar së bashku me Miri Gurrën, i akuzuar tashmë për vrasje.

Autopsia

Autopsia konfirmoi se Ilir Dervishi kishte marrë plagë të thella në trup, dhjetëra goditje dhe ato në kokë i kishin thyer kafkën.

Misteri i vrasjes

Hipoteza se vdekja ishte për shkak të përplasjes përgjatë A13 , në seksionin e Bolonjës,është rrëzuar.

Gurra nuk ka pranuar të flasë para hetuesve se cila ishte arsyeja që çoi në krimin e rëndë.

Hetuesit ende po punojnë për të zbuluar motivin./Albeu.com