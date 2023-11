Vritet me thikë 26-vjeçari shqiptar në Angli

Një 26-vjeçar shqiptar është vrarë disa ditë më parë me thikë në Angli.

Lajmi nuk është bërë i ditur nga mediet britanike, por familjarët e të ndjerit kërkojnë ndihmë për të sjellë trupin në Shqipëri.

26-vjeçari Anselam Senaj, nga Kopliku, Malësi e Madhe, ka humbur jetën si pasojë e një goditje me thikë, për motive që ende nuk dihen.

Mesazhi i familjarëve

Përshëndetje si familjar është mjaft e vështirë ta pranojmë këtë humbje në një moshë kaq të re, ne kemi humbur vëllain tonë në mënyrën më tragjike të mundshme. Në moshën 26 vjeçare duke u goditur me thikë për vdekje. Regjistrohu në gofundme për të ofruar mbështetje dhe për të ndihmuar sa më shumë që të jetë e mundur që ai të kthehet në shtëpi në Shqipëri, të ndihmojmë familjen me koston e funeralit pasi është mjaft e vështirë për ta të përballen me humbjen e djalit të tyre dhe probleme financiare, ne bëjmë thirrje për mbështetjen tuaj që ai te mund të kthehet në shtëpi për të pushuar në paqe./albeu.com