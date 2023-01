Vriten dy vullnetarë britanikë në Ukrainë

Vullnetari britanik Chris Parry dhe kolegu i tij Andrew Bagshaw janë vrarë ndërsa po tentonin një evakuim humanitar nga Soledar në Ukrainën lindore, tha familja e njërit prej të ndjerëve në një deklaratë të lëshuar nga zyra e jashtme e Britanisë.

Parry, 28 vjeç, u pa për herë të fundit duke lënë Kramatorsk për në Soledar me Bagshaw përpara se kontakti të humbiste këtë muaj.

Oficerët në Donetsk thanë se kishin kryer masa hetimore dhe operative për t’i gjetur ata.

Në një deklaratë familja e tij tha: “Ne kurrë nuk e imagjinonim se do t’i thonim lamtumirë Chris kur ai kishte një jetë kaq të plotë përpara tij. Ai ishte një djalë i kujdesshëm, vëlla fantastik, një mik më i mirë për shumë njerëz dhe një partner i dashur për Olgën .

Chris ishte një djalë i sigurt, me pamje të jashtme dhe aventurier, i cili ishte besnik ndaj të gjithëve që njihte. Ai jetoi dhe punoi larg si inxhinier softuerësh, por Cornwall ishte gjithmonë shtëpia e tij.

Atij i pëlqente ngjitja, çiklizmi, vrapimi dhe hedhja me parashutë dhe donte të udhëtonte nëpër botë. E gjeti veten të tërhequr nga Ukraina në mars në orën e saj më të errët në fillimin e pushtimit rus dhe ndihmoi ata që kishin më shumë nevojë, duke shpëtuar mbi 400 jetë, plus shumë kafshë të braktisura. Është e pamundur të shprehet me fjalë se sa shumë do të na mungojë, por do të jetë përgjithmonë në zemrat tona.”