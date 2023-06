Vrau gruan me sëpatë në Kosovë, Izet Godeni dënohet me 25 vite burg

Gjykata Themelore në Prishtinë ka shpallur aktgjykimin ndaj Izet Godenit, të akuzuar për vrasjen e gruas së tij, Sanije Godeni, më 25 nëntor të vitit të kaluar.

Izet Godeni ka pranuar krimin dhe është dënuar me 25 vite burg.

Kujtojmë se Sadije Godenin, 63-vjeç ka humbi jetën pasi u qëllua për vdekje me sëpatë në banesë nga bashkëshorti i saj Izet Godeni, 70-vjeç.

Pas kryerjes së krimit, 70-vjeçari është vetëdorëzuar në Polici.

"I akuzuari I.G me datë 25.11.2022 rreth orës 04:00, në shtëpinë e tij në Prishtinë, në mënyrë mizore dhe dinake, kishte privuar nga jeta bashkëshorten e tij, tani të ndjerën S.G, në atë mënyrë që derisa e ndjera kishte qenë duke fjetur, i akuzuari e kishte goditur me sëpatë disa herë në pjesën e majtë të kokës dhe si pasojë e këtyre goditjeve, e ndjera S.G kishte ndërruar jetë. Kjo gjendje faktike është vërtetuar pas pranimit të fajësisë nga i akuzuari dhe provat materiale që gjenden në shkresat e lëndës", thuhet në njoftim./albeu.com/