“Vrasje me dashje”, goditi me automjet një person, dënohet me 18 vite burg 39-vjeçari në Durrës (EMRI)

Një 39-vjeçar në Durrës është dënuar me 18 vite burg pasi akuzohet për veprën penale “vrasje me dashje”.

“Specialistët për Hetimin e Krimeve në Postën e Policisë Manzë bënë ekzekutimin e vendimit të Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës, për shtetasin Afrim Kila, 39 vjeç, banues në Ishëm, Durrës”, thuhet në njoftimin e policisë.

Ky shtetas është dënuar me 18 vite burg. Së fundmi Afrim Kila ishte me masë sigurie “Arrest në shtëpi”.

Më datë 19.05.2023, në përfundim të hetimeve për ngjarjen e ndodhur në vitin 2020, në ambientet e një lokali, në Ishëm, ku shtetasi Afrim Kila goditi me mjete të forta dhe më pas në rrugë e goditi me automjet, shtetasin D. (P). K., i cili si pasojë e plagëve të marra humbi jetën në spital, Gjykata e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës e ka deklaruar fajtor këtë shtetas dhe e ka dënuar me 18 vjet burgim, për veprën penale “Vrasja me dashje”.

Në vijim të veprimeve shtetasi Afrim Kila u transportua në IEVP Durrës, për të vuajtur dënimin./Albeu.com/