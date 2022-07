Vrasja e Pjerin Xhuvanit, Bardhi i përgjigjet Berishës: Nuk braktisa askënd, duhet të ndihesh i turpëruar

Gazment Bardhi i është përgjigjur ish-kryeministrit Sali Berisha pas akuzave që ky bëri ndaj tij lidhur me vrasjen e Pjerin Xhuvani në Elbasan.

Në një reagim në Twitter, Bardhi thotë se Berisha duhet të presë përfundimin e hetimit që të kuptojë se ai nuk mohon askënd.

Postimi i Gazment Bardhit:

“Babi Zenit” të pres me qetësi përfundimin e hetimit, dhe do kuptojë që unë as braktisë e as mohoj askënd. Ai duhet të ndjehet i turpëruar që barazoi sakrificën e demokratëve me Bandat e Elbasanit. Unë nuk jam “Babi i Zenit”, që nuk e njeh baxhanakun e tij për të mbrojtur Zenin!