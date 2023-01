Vrasja e ish-policit Kujtim Prenga në Gjermani, zbardhen rolet e dy shqiptarëve të akuzuar për krimin

Kanë dalë para gjykatës gjermane dy prej autorëve që vranë 6 vite më parë në Gjermani ish-oficerin e Policisë Kujtim Prenga.

Kujtojmë se njëri prej autorëve të vrasjes është dënar me burg, ndërsa dy të pandehur të tjerë janë aktualisht në gjyq.

Sakaq autoritetet gjermane kanë zbardhur rolin e dy të pandehurve. Njëri nga të dy ka qenë personi që ka tërhequr këmbëzën e armës që i mori jetën Kujtim Prengës.

Dy shqiptarët u arrestuan në prill të vitit 2021, pak pasi u gjet arma e dyshuar e vrasjes në zonën e Bad Fallingbostel. I vetmi person i përfshirë në krim, i cili ishte dënuar më parë, i kishte treguar policisë se ku ishte groposur dhe si autorë i kishte dhënë emrat e kushërinjve të tij tashmë të akuzuar.

Vrasja, sipas organeve hetuese gjermane, ka ndodhur për gjakmarrje, pasi në vitin 2011, Kujtim Prenga, i cili asokohe punonte si punonte si badigard i një lokali në Kamëz, ka vrarë gjatë orarit të punës me armën që e mbante me leje të organeve kompetente, Armando Frrokun.

Dy persona të armatosur të cilët lëviznin me motor i janë afruar dhe e kanë qëlluar shqiptarin në sy të vajzës. Pas kësaj, autorët janë larguar me shpejtësi, ndërsa Prenga, u transportua me urgjencë në spital, ku humbi jetën.

Policia ka gjetur më pas të braktisur, motorin tip ‘Kaëasaki’, me të cilën autorët kryen vrasjen.

Viktima

Kujtim Prenga, ish-oficer i Policisë Ushtarake, mesnatën e 30 dhjetorit të vitit 2011 vrau në një lokal me muzikë në Kamëz 28-vjeçarin Armando Frroku.

Prenga atëherë 41-vjeçar punonte si badigard në lokalin me muzikë, kur i riu, i cili dyshohej se ishte nën efektin e pijeve alkoolike pati një sherr për të cilin ndërdyu si roje sigurie Kujtim Prenga. Në sherr e sipër, Prenga qëlloi Armando Frrokun duke e lënë të vdekur. Ai u arrestua pas ngjarjes dhe deri në vitin 2016 ka qenë në burg.

Por vrasja që ndodhi në lokal, për të cilën Prenga u dënua me burg pasoi me një tjetër tragjedi se gruaja e tij humbi jetën rreth 1 vit pas burgosjes së bashkëshortit duke lënë dy fëmijë të mitur jetimë. Ajo vdiq pasi e zuri korrenti.

Në muajt e parë të vitit të kaluar Kujtim Prenga u largua në drejtim të Gjermanisë. Raportohet se ai ishte strehuar në një kamp ku kishte kërkuar azil bashkë me familjen e tij, me frikën e një hakmarrje të mundshme./albeu.com/