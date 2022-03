“Rusia do të vuajë “pasoja të rënda” për atë që po bën”, tha këshilltari i sigurisë kombëtare i Shtëpisë së Bardhë, Jack Sullivan, i intervistuar nga CNN menjëherë pas përhapjes së lajmit për një video operator amerikan të vrarë në Ukrainë.

Sullivan shpjegoi se ai do të kontrollojë lajmet me aleatët.

“Ne do ta ndjekim qartë këtë zhvillim të fundit me shumë kujdes dhe do të përgjigjemi në përputhje me rrethanat.”