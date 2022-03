Vrasja e gazetarëve të Fox News, Blinken: Lufta po vë në rrezik jetën e punonjësve të medias

Sekretari amerikan i Shtetit ka postuar një mesazh në Tëitter për vdekjen e gazetarëve të Fox News, Pierre Zakrzewski, 55 vjeç nga Izraeli dhe Oleksandra Kuvshinova, 24 nga Ukraina.

Ata u vranë jashtë Kievit, kur automjetit të tyre, trupat ruse i vunë flakën.

“Jam mirënjohës për të gjithë ata që rrezikojnë jetën e tyre për t’i treguar botës se çfarë po ndodh në Ukrainë. Shtetet e Bashkuara dënojnë dhunën e vazhdueshme të Rusisë, e cila po vë në rrezik sigurinë e gazetarëve dhe punonjësve të tjerë të medias në Ukrainë”, shkruan Antony Blinken.

Kujtojmë se të dielën një tjetër gazetar dhe veteran i zonës së luftës, Brent Renaud, vdiq kur trupat ruse e qëlluan atë në një pikë kontrolli në Irpin, pak jashtë Kievit./albeu.com

Very saddened to hear that @FoxNews cameraman Pierre Zakrzewski and Ukrainian journalist Oleksandra Kuvshynova were killed covering Russia’s war against Ukraine. My deepest condolences and wishes for a speedy recovery to our @StateDept correspondent who was injured in the attack. https://t.co/WBrF4ugZMN

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 16, 2022