Vrasja e efektivit, reagon Berisha: Breshëri revolveri në narkokomisariat

Kreu i PD-së Sali Berisha, ka reaguar për ngjarjen e rëndë që ndodhi mbrëmjen e sotme në komisariatin nr.3 në Tiranë, ku një polic qëlloi disa herë me armë kolegun.

Përmes një mesazhi në Facebook Berisha ka dënuar ngjarjen, ndersa ka postuar një mesazh të policit dixhital.

Reagimi i plotë:

Bresheri revolveri ne narkokomisariat!

Polici i plagosur vdes ne spital!

Shpreh ngushellime familjes se viktimes dhe denoj gjendjen e rende ne narkokomesariate e narkoshtetit.

Lexoni mesazhin e policit dixhital!

Ne rrethana ende te paqarta , ne ambjetet e Komisariatit te Policisie Nr 3, në rrugën”Mine Peza”, 3, nje punonjës policie ka plagosur me armë zjarri kolegun e tij, Punonjesi i demtuar dhe derguar ne spital ne gjendje te rende C. S eshte futur ne salle, autori eshte L. Z eshte ne komisariat

