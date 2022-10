Vrasja e biznesmenit Topalli në Greqi, komuniteti shqiptar protestë në kërkim të drejtësisë

Ditën e nesërme në ishullin Rodos të Greqisë do të zhvillohet një marshim dhe protestë nga komuniteti shqiptar ku do të marrin pjesë bashkëpunëtorë, bashkatdhetarë dhe miq të biznesmenit Xhani Topalli, me kërkesën kryesore drejtësinë, pasi u vra në mënyrë makabre nga një hotlier 53-vjeçar dhe djali i tij 20-vjeçar.

Kryetari i Komunitetit Shqiptar të Dodekanezit Ari Kasapi është në kontakt me të gjitha organet e përfshira në Rodos për të zhvilluar një marsh proteste paqësore me rastin e vrasjes brutale të kontraktorit 46-vjeçar.

Marshimi do të nisë nga sheshi “Kuntourioti” në orën 09:00 në drejtim të ndërtesës së Gjykatës, jashtë së cilës do të ketë fjalime të shkurtra nga përfaqësues të komunitetit shqiptar dhe sindikatës së ndërtuesve dhe pasi të kenë përfunduar, marshimi do të vazhdojë me finalen e tij destinacioni në Sheshin e Qipros, ku do të zhvillohet tubimi protestues i pjesëmarrësve.

Siç raportoi në “demokratike” Ari Kasapi, ka një interes të madh për të marrë pjesë në marshin protestues, jo vetëm nga bashkatdhetarët e Xhani Topallit por edhe nga rodezianët, të cilët duan të bashkojnë zërat e tyre dhe të protestojnë kundër vrasjes brutale që tronditi. jo vetëm Rodos por gjithë Greqia si dhe atdheu i viktimës, Shqipëria.

Siç shkruante “demokratiki”, kontraktori, baba i tre fëmijëve të mitur, rezultoi i zhdukur që prej datës 28 gusht, pas një takimi me hotelierin 53-vjeçar për t’i paguar borxhin, në kuadër të një marrëveshjeje që kishin lidhur. Me policinë duke përdorur pamjet e kamerave të sigurisë dhe duke qëndruar pranë kontradiktave të hotelierit, pas marrjes në pyetje paraprake natën e së hënës, 5 shtator, pas akuzës së 53-vjeçarit dhe djalit të tij 20-vjeçar, i pari pranoi vrasjen.

20-vjeçari, i cili së bashku me babain e tij 53-vjeçar, akuzohet për vrasje nga pakujdesia në gjendje të qetë shpirtërore me marrëveshjen e kontraktorit të ndërtimit, ka bërë ankim në Këshillin e Kundërvajtjeve të Rodosi kundër urdhrit të tij të ndalimit të përkohshëm, shkaktoi reagime të reja brenda komunitetit shqiptar dhe më gjerë.

Në fakt, raporti i tij se nuk ka pasur asnjë përfshirje dhe kërkon heqjen e ndalimit të përkohshëm ose zëvendësimin e tij me kushte kufizuese ose zëvendësimin e tij me arrest shtëpie me mbikëqyrje elektronike, duke nxjerrë në pah se është anëtar i një familje e madhe pasi ka tre vëllezër të tjerë dhe që në moshën pesëmbëdhjetëvjeçare punon në biznesin e tyre familjar e cila është aktive në dhënien e dhomave me qira dhe funksionimi i një restoranti-kafe të vogël ka shkaktuar reagime të reja, pasi sipas bashkatdhetarëve të viktimës dhe Topalli kishte tre fëmijë të cilët mbetën jetimë, ndaj gjatë protestës do t’i referohet posaçërisht kërkesës së të pandehurit 20-vjeçar.