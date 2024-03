Vranësira dhe reshje shiu! Njihuni me parashikimin e motit për sot

Si pasojë e kalimit të një ftohti atmosferik nga Jugperëndimi i Europës drejt Ballkanit, ka sjellë në territorin shqiptar mbizotërim të vranësirave, të cilat herë pas here do të zhvillohen duke gjeneruar reshje shiu.

Reshjet më të theksuara në zonat Veriore dhe pjesërisht në qendër të territorit, ndërsa jugu paraqiten vetëm momente me pika shiu.

Parashikohet që orët e vona të mbrëmjes të sjellin përmirësim të përkohshëm të kushteve atmosferike në të gjithë territorin e vendit. Përsa i përket temperaturave të ajrit do të pësojnë rënie në orët e mëngjesit por mbeten konstante në mesditë duke luhatur vlerat ditore 3°C deri në 20°C vlera më e lartë në rang vendi.

Era do të fryjë kryesisht mesatare por herë pas here e fortë me shpejtësi mbi 40 km/h nga drejtimi Jugor. Kjo do të bëjë që në brigjet detare të gjenerohet dallgëzim deri në 4 ballë.