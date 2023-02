Von der Leyen njofton raundin e 10-të të paketës së sanksioneve kundër Rusisë

Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, njoftoi sot nga Kievi se Bashkimi Evropian po planifikon raundin e 10-të të sanksioneve kundër Moskës me rastin e përvjetorit të pushtimit të Ukrainës, më 24 shkurt.

“Më 24, saktësisht një vit pas fillimit të pushtimit, ne planifikojmë të vëmë në fuqi paketën e dhjetë të sanksioneve”, tha ajo në një konferencë të përbashkët për shtyp me presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky.

Zelensky met with the head of the European Commission Ursula von der Leyen. 🇺🇦🇪🇺

💬 We’re starting 2 very important European integration days in Ukraine. This is the time when our common agreements and decisions here in Kyiv will mean the strengthening of all of Europe, he said. pic.twitter.com/Kw6RjwMTBx

— Maidan Post (@DmytroSolenko) February 2, 2023