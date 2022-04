Von der Leyen i dorëzon Zelenskyt zarfin, Ukraina një hap më pranë anëtarësimit në BE

BE-ja i ka dorëzuar Presidentit Zelensky një pyetësor i cili do ta çojë Ukrainën një hap më tej drejt dhënies së statusit të kandidatit në BE, gjatë një konference në Kiev.

Duke folur me Presidentin ukrainas, shefja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se BE do të mbështesë Ukrainën për të siguruar që përfundimi i saj të marrë “javë, jo vite”, pasi procesi është përshpejtuar disi për shkak të luftës.

“Rusia do të bjerë në kalbje ekonomike, financiare dhe teknologjike, ndërsa Ukraina po marshon drejt së ardhmes evropiane, kjo është ajo që unë shoh”, tha ajo.

Duke marrë pyetësorin në një zarf, Zelensky siguroi gazetarët se do të ishte gati brenda një jave.

Josep Borrell, shefi i politikës së jashtme të BE-së, shtoi se më shumë se 7 milionë euro ishin ndarë për të mbështetur Ukrainën në mbledhjen dhe paraqitjen e provave të krimeve të luftës në Gjykatën Penale Ndërkombëtare.

Borrell përmendi gjithashtu se delegatët e BE do të kthehen së shpejti në kryeqytet dhe ai beson se ambasadat do të ndjekin shembullin./albeu.com