VOA: Sezoni turistik në Shqipëri mes sfidave për cilësinë e shërbimeve

Sezoni turistik në Shqipëri ka nisur me grupet e vizitorëve në trashëgiminë kulturore dhe në pasuritë natyrore. Organizata Botërore e Turizmit e rendititi pak ditë më parë Shqipërinë në vendin e tretë në botë për nga prurjet turistike në tre muajt e parë të këtij viti me një rritje me 54% të numrit të turistëve krahasuar me vitin 2019.

Shqipëria ndjek trendin global ku në tre muajt e parë të këtij viti u shënuan rreth 235 milionë turistë, dyfishi krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të mëparshëm. Vasil Garo një operator turistik në Gjirokastër thotë se interesimi i lartë duket këtë vit me prurjet por edhe rezervimet. ‘Pas pandemisë gjithcka është riorganizuar dhe mundësitë më të mëdha janë drejtuar drejt natyrës. Sot që flasim natyra është në ditë e saj më më të mira. Shqipëria vazhdon të jetë një vend që nuke ka humbur virgjërinë e natyrës, autencititetin e saj. Me krijimin e Lumit Vjosës Park Kombëtar u shtuane dhe më shumë mundësitë dhe u bë një jehonë më e madhe dhe aty është vërtet zona ku ne duhet të fokusohemi dhe të ngremë shërbimet.” Sfida kryesore e sektorit edhë për këtë vit pritet të jenë stafet e qëndrueshme dhe të kualifikuara, thotë më tej zoti Garo. “Ne kemi hasur mungesën e punëtorëve dhe stafeve afatgjata, pavarësisht pagesave dhe kushteve të punës. Lëvizja tani dhe emigrimimi nuk është më nevojë, por është kthyer në një trend sepse të gjithë po ndjekin njëri- tjetrin dhe kjo është më shqetësuese. Normalisht ka pjesë për të përmirësuar. Ne duhet të rrisim cilësinë e shërbimit dhe këtu duhet të punojmë shumë. Por edhe tek pjesa ku kemi punuar gjatë këtyre viteve për të rritur cilësinë e shërbimit, ku kemi bërë trajnime, janë kontraktuar kompani nga më seriozet në Shqipëri për të trajnuar këto stafe, prapë kemi vërejtur që punëtorët dhe stafet nuk kanë qenë të qëndrueshme”. Dixhitalizmi është një formë e re e rezervimeve dhe agjencitë turistike po e automatizojnë aktivitetin, por edhe ky system ka nevojë të përmirësohet, thoë zotit Garo. “Sidomos për biznset e e reja dhe në zonat që janë pak të zhvilluara sic është rajoni jonë, përshembull bujtinat në fshat etj etj.. nuk kanë akoma informacionin e nevojshëm apo qasjen e duhur dhe të saktë drejt këtyre rezervimeve pasi këto në shumicën e tyre që ti kesh 100% të sigurta duhet të bashkëpunosh me bankat, duhet të ndejkësh pagesat. Shumica janë të paregjistruar, disa refuzojnë të paguajnë komisionet e bakave, janë disa problematika të tilla që unë i quaj bazike dhe që duhet të gjejnë zgjidhje. Gjithësesi, automatizimi i shërbimit të rezervimeve dhe klientëve është gjë shumë e mirë dhe gjithcka po lëviz drejt këtij procesi”. Turizmi natyror po tërheq gjithnjë e më shumë interes dhe po rrit kërkesën për shëbime , thotë Ilir Hitaj që punon për një kompani që organizon udhëtime me kuaj në disa zona në Jug të Shqipërisë. “Jemi përballë dy fakteve që, nga një anë kemi ende mangësi në shërbime, por dhe presioni që vjen nga ngarkesa shumë e madhe e prurjeve turistike kërkon që të jesh në hapa zhvillimi shumë të lartë. Një koordinim më i mirë i të gjithëve si sipërmarrjeve pivate edhe qeverive vendore dhe instancave përkatëse shtetërore që punojnë në këtë fushë do sillte shërbime më cilësore për turistët” Humbja e jetës së tre turistëve në Shqipëri në aksidente të vecuara në parqe natyrore të cilët nuk aknë qenë nën udhëheqjene guidave ka sjellë këtë vit një vëmendje më të madhe për masat për mbarëvajtjen e turizmit të të aventurës. Olsi Lafe një ekspert turizmi dhe një udhërrëfes kombëtar thotë se qeveria qëndrore dhe qeveritë vendore së bashku me sipërmarrjet kanë një rol të rëndësishëm në politikat informuese dhe orientuese për turistët. Zoti Lafe vlerëson se mbështetja e udhërrëfyesve është mjaft e rëndësishme për turizmin shqiptar. “Mbështetja e udhërrëfyesve si personat e parë që takojnë grupet e organizuara të turizmit dhe pasaporrta më e mirë prezantuese e territorit dhe destinacionit do ishte një nga celësat e suksesit për tejkalimin e shumë sfidave. Udhërrëfyesit nuk tejkalojnë sfidat e infrastrukturës, por dijnë të prezantojnë realitetin e gjithckaje që vizitori shikon dhe mund të kalojnë më lehtë problemet që shfaqen gjatë rrugës për gjithë territorin dhe gjatë gjithë sezonit.” Zoti Lafe thotë se një tjetër element thelbësor është rritja e interpretimit të siteve kulturore dhe parqeve natyrore dhe vendosja e sinjalistikës informuese dhe orientuese. “Duhet të informohen turistët për rreziqet që mbart eksplorimi në mënyrë të njëanshme i territorit vecanërisht për pjesën natyrore. Ky informacion duhet të egzistojë pranë njësive pritëse akomoduese, bujtina, etj. Duhet të ketë informacione të shkruara në disa gjuhë të huaja, lidhje eletronike etj. Ka ndërkohë shumë profesionistë të cilët mund të jenë pa punë tani që ne po flasim dhe shumë individë të tjerë që i eksplorojnë gjërat vetë. Gjërat vetë, sidomos në alpet shqiptare mund të eksplorohen deri në një kufi, përtej të cilit hyjnë profesionistët të cilët thonë është koha e duhur për të eksploruar, janë shtigjet e duhura që duhen kaluar dhe kjo shpëton jetë. Sipas të dhënave zyrtare vitin e shkuar Shqipëria njohu një prurje turistike prej rreth 7.5 milionë vizitorësh me një rritje mbi 32, % në krahasim me vitin 2021. Por rritja e prurjeve sipas analistëve po e vë sektorin në përgjegjësi të mëdha për të përballuar këtë interesim me shërbime cilësore. /VOA