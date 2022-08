Vjeshta sjell riformatimin e Qeverisë së Maqedonisë së Veriut?

Qeveria e Maqedonisë së Veriut në vjeshtë pritet të përballet me një riformatim, ku freskime do ketë më tepër nga radhët e LSDM, BDI, por edhe tek partitë më të vogla.

Një burim qeveritar tha për INA se kjo çështje pritet të shtrohet në rend dite menjëherë pas pushimeve verore, ku Qeveria Kovaçevski synon ndryshime kadrovike në disa ministri, ndërrim të ministrive.

“Kjo çështje do jetë temë debati pas pushimeve. Do vlerësohen punët dhe rezultatet në çdo dikaster dhe do ketë përforcim kapacitetesh”, theksoi për INA një zyrtar i lartë qeveritar, por duke mos dhënë detaje saktësisht kur pritet të ndodhin lëvizjet.

Por, siç mësohet ndryshimet do prekin edhe partitë e vogla të koalicionit.

Koalicioni përbëhet nga 64 deputetë: 43 LSDM, 15 BDI, 3 Alternativa, 1 PDSH dhe Skender Rexhepi, Kastriot Rexhepi si te pavarur. /INA/