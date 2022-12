Vjen dhurata e shumëpritur për Kosovën, arrihet vendimi përfundimtar për liberalizimin e vizave

Të mërkurën, ekipet negociuese nga Parlamenti Evropian dhe Këshilli i BE-së arritën një marrëveshje të shumëpritur për dhënien e lirisë së vizave afatshkurtër për Kosovën.

Marrëveshja e sotme ndërmjet Parlamentit dhe Këshillit do të mundësojë që qytetarët e pajisur me pasaportave të lëshuara nga Kosova të mos kenë nevojë për vizë për qëndrime të shkurtra deri në 90 ditë në çdo periudhë 180 ditore deri në vitin 2024. Përjashtimi i vizave do të hyjë në fuqi pasi të dhënat evropiane të udhëtimit dhe Sistemi i Autorizimit (ETIAS) është vendosur, dhe në çdo rast deri në vitin 2024.

Pas marrëveshjes, i gjithë rajoni i Ballkanit Perëndimor do të ketë një kuadër të ngjashëm vizash drejt zonës Shengen.

Bashkë ligjvënësit mirëpresin përparimin që ka bërë Kosova në udhërrëfyesin e saj për liberalizimin e vizave. Kosova inkurajohet të harmonizojë politikën e saj të jashtme të vizave me atë të BE-së, dhe shtetet anëtare që nuk kanë ende marrëveshje apo marrëveshje ripranimi me Kosovën duhet të lidhin marrëveshje ose marrëveshje të tilla. Eurodeputetët theksojnë se Kosova duhet të respektojë parimin e mos-kthimit gjatë përmbushjes së obligimeve të saj./abcnews.al