Vizita në SHBA, a po përgatitet Erion Veliaj të marrë PS-në? Përgjigjet kryebashkiaku i Tiranës

Veliaj: Kisha Arben Skënderin.

Xhafo: Vizita juaj në SHBA takuat shumë personalitete. Një vizitë shumë cilësore me figura vtë larta. Veliaj po përgatiteni të merrni drejtimin e PS?

Veliaj: Nuk ka lidhje fare me këtë. Ne një herë në vit bëjmë një turn ë Uashington, bëjmë disa takime. Sot vala më e madhe e ndërtimit të shkollave ka qenë kur fondacioni Soros.

Xhafo: Nensi Pelosi një nga figurat kyçe të politikës amerikane. Të shkojë një deputet e takoj, të shkojë kryetari i Bashkisë së Tiranës?

Veliaj: Pelosi është numri dy i qeverisë. Kam patur një bisedë shumë të çiltër me të, ajo më kujtoi se në kohën e komunizmit ajo ka qenë në një dasmë në Korfuz.

Xhafo: Si u organizua ky takim, ishte lobing, u pagua?

Veliaj: Fare zero, ne nuk jemi PD. Unë mendoj se miqësitë nuk blihen por fitohen. Ne kërkuam takime dhe na janë përgjigjur pozitivisht që të gjithë. Ata kishin mirënjohje për atë që ka bërë qeveria jonë me afganët, me irnaianët dhe Ukrainën.

Xhafo: Ka pas influencë nga vëllai juaj Alex Soros?

Veliaj: Jo fare! Unë nuk e kam kompleks ta quaj vëlla. Ata që shajnë fondacionin Soros janë përfituesit më të mëdhenj. Po të shohësh deputetët e opozitës ata janë shkolluar kanë marrë poste, dhe kur shoh sot që e shajnë unë mendoj se janë të pavërtetë.