Vizita e ndihmës Sekretarit, ambasada e SHBA zbardh takimin me Dumanin

Ambasada amerikane, ka zbardhur fokusin e bisedimeve Ndihmës Sekretarit amerikan, Todd Robinson, gjatë takimit me kreun e SPAK, Altin Dumanin, prokurorë e gjyqtarë të tjerë.

Ambasada shkruan se zyrtari i lartë amerikan, ka shprehur mbështetjen për drejtësinë dhe vendosi fokusin tek fundi i pandëshkueshmërisë.

“Në një pritje me gjyqtarë, prokurorë, hetues dhe drejtues shqiptarë nga agjencitë shqiptare të drejtësisë, Ndihmës Sekretari Todd Robinson falënderoi partnerët tanë shqiptarë për guximin dhe përkushtimin e tyre për sundimin e ligjit, transparencën dhe dhënien fund të pandëshkueshmërisë. Ai nënvizoi rëndësinë e një drejtësie të pavarur për Shqipërinë pasi ajo lufton krimin dhe korrupsionin”, shkruan ambasada.

In a reception with Albanian judges, prosecutors, investigators, and leaders from Albanian justice agencies, Assistant Secretary Todd Robinson thanked our Albanian partners for their courage and commitment to rule of law, transparency, and ending impunity. He underscored the… pic.twitter.com/G8DvvVsKmw

