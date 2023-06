Vijon telenovela Mbappe-Real Madrid, PSG dhe spanjollët arrijnë marrëveshje për transferimin

Kylian Mbappe kanë qenë një telenovelë në çdo merkato verore, por mund të bashkohen këtë her137! Në fund të fundit, sipas “PSG Community”, një portal sportiv francez i specializuar për çështjet e Parisit, është gjetur kryqëzimi i artë mes Realit dhe Parisienëve që do të lejojë përfundimin e transferimit të shumëpritur.

Në orët e fundit, të njëjtat media kishin zbuluar se Emiri i Katarit i kishte dërguar një ultimatum ambientit të Kylian Mbappes për rinovim ose shitje dhe më në fund zhvillimet duket se kanë qenë të shpejta.

Pas kontakteve të presidentit të Realit, Florentino Perez, me parisienët, duket se më në fund ka pasur një marrëveshje për transferimin e yllit 24-vjeçar, në një marrëveshje që spanjollëve do t’u kushtojë në total 250 milionë euro!

Siç shton botimi, shuma fikse që do të paguajë Reali shkon në 200 milionë euro, ndërsa 50 milionë euro të tjera përfshihen në formën e arritjes së objektivave si fitimi i Topit të Artë.

Tani mbetet për t’u parë nëse francezët do të shfajësohen për publikimin e tyre ekskluziv dhe telenovela që rrethon të ardhmen e Mbappe do të përfundojë zyrtarisht me një transferim te Reali këtë verë.