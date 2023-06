VIDEO virale/ A e parashikuan “The Simpsons” zhdukjen e nëndetëses Titan?

Kërkimi për nëndetësen e humbur “Titan” që po eksploronte rrënojat e Titanikut është kthyer në një “thriller”.

Teksa kalojnë orët dhe ankthi për fatin e pasagjerëve arrin kulmin, përdoruesit në Twitter kanë “zbuluar” një klip që e lidh këtë ngjarje edhe me The Simpsons.

Videoja që po qarkullon në internet tregon se si e parashikuan këtë edhe karikaturat e verdha.

Në klip, Homer Simpson dhe babai i tij biologjik janë gati të zhyten në fund për të zbuluar thesarin e mbytjes së anijes Piso Mojado.

Heroi futet në nëndetësen me një vend dhe endet në shtratin e detit derisa duket se përplaset në një shpellë duke e bërë të humbasë për shkak të mungesës së… oksigjenit.

The Simpsons really predicted the titanic submarine situation .. and that they would completely run out of oxygen (watch till the end) this is actually scary. pic.twitter.com/xOWtE6DTQq

— Qura (@Qurandale) June 22, 2023