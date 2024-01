VIDEO/ Ushtarët izraelitë maskohen si infermierë dhe vrasin tre palestinezë brenda një spitali

Forcat izraelite dërguan sot komando të maskuar si personel mjekësor dhe rroba civile në një spital në Jenin, në Bregun Perëndimor të pushtuar, për të ekzekutuar tre burra që ata thanë se ishin “terroristë” dhe se njëri prej tyre ishte i lidhur me Hamasin .

Është hera e parë që nga viti 2015 që forcat izraelite kanë nisur këtë lloj operacioni në një spital në Bregun Perëndimor , ku tensionet po rriten në sfondin e luftës midis Izraelit dhe lëvizjes islamike palestineze Hamas në Gaza, vëren Agence France-Presse.

🇵🇸🇮🇱‼️🚨The IDF disguised as doctors, women in hijabs and patience sent into Jenin hospital and killed 3 militants.

