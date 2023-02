VIDEO/ Tërmeti me magnitudë 5.7 në Rumani shkakton dëme materiale, është ndjerë në Sofje dhe Beograd

Tërmeti me magnitudë 5.7, i cili goditi sot Rumaninë jugperëndimore u ndje deri në Sofje dhe Beograd dhe shkaktoi dëme të vogla materiale, siç njoftoi instituti amerikan sizmologjik USGS.

Lëkundjet kanë ndodhur në orën 15:16 (koha lokale dhe Greqia) në provincën e Gorit. Sipas USGS ai erdhi nga një thellësi fokale prej 10 kilometrash.

Earthquake in Romania,

near Târgu Jiu, 14.02.2023, 15:16.

Magnitude 5.7, depth 6 km.

It was felt in most of the country.#earthquake #Romania pic.twitter.com/QbnXPBu9vs

