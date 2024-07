VIDEO/ Tentoi t’i vidhte celularin të moshuarit, 17-vjeçari tërhiqet zvarrë nga autobusi, humb jetën

Një 17-vjeçar ka humbur jetën, pas përpjekjes për t’i marrë celularin një 71-vjeçari në Brazil. I mituri u tërhoq zvarrë nga një autobus gjatë përpjekjes për t`u arratisur.

Në videon e postuar në X, shihet 17-vjeçari teksa i afrohet të moshuarit, i cili po fliste në celular në një rrugë në Sao Paulo të premten.

NEW: 17-year-old teen steals a cell phone and then immediately gets hit by a bus after he tried running off with it.

The incident reportedly happened in São Paulo, Brazil.

A 71-year-old man was seen walking down the street talking on the phone when the teenager snatched it out… pic.twitter.com/ctgB1SN8f1

— Collin Rugg (@CollinRugg) July 20, 2024