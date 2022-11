Video selfie ose ID, Instagram fut në fuqi vërtetimin e moshës pas vdekjes së 14-vjeçares

Përdoruesit e Instagramit në Mbretërinë e Bashkuar ose BE tani e tutje do të përballen me mjete të reja të verifikimit të moshës në platformë si pjesë e një përditësimi të madh të sigurisë për të mbrojtur fëmijët. Nga sot, kushdo që përpiqet të modifikojë datën e lindjes duke e ndryshuar atë nga mosha nën 18 vjeç në mbi 18 vjeç, do të duhet të verifikojë moshën e tij nëpërmjet ID-së ose një video selfie, e cila do të ekzaminohet nga teknologjia e pavarur e vlerësimit të moshës.

Instagram tha se përditësimi i ri do të ndihmojë në sigurimin e një eksperience të përshtatshme për moshën për përdoruesit e tij. Aktivistët e sigurisë kibernetike kanë qenë prej kohësh duke mbrojtur për mbrojtje më të madhe të fëmijëve, veçanërisht pas hetimit të Molly Russell, i cili arriti në përfundimin muajin e kaluar se vajza 14-vjeçare vdiq nga një akt i vetëlëndimit pasi u ekspozua ndaj efekteve negative të përmbajtjes në internet.

Instagram do të jetë në partneritet me firmën e teknologjisë në Mbretërinë e Bashkuar Yoti për të zhvilluar sistemin e tyre të vlerësimit të moshës. Pasi një përdorues regjistron selfie-n e tij, ajo ndahet me Yoti për të analizuar tiparet e fytyrës dhe më pas një vlerësim i moshës së përdoruesit do të dërgohet në Instagram, shpjeguan dy kompanitë. Në mënyrë thelbësore kompanitë kanë theksuar se teknologjia e Yoti nuk është një shërbim i njohjes së fytyrës dhe për këtë arsye nuk mund të identifikojë përdoruesin, vetëm të vlerësojë moshën e fytyrës që shfaqet.