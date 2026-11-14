VIDEO/ Protestuesit në Manëz hodhën vezë drejt makinës së Edi Ramës

VIDEO/ Protestuesit në Manëz hodhën vezë drejt makinës së Edi Ramës

Një grup protestuesish u vendosën në Manëz për të pritur kryeministrin Edi Rama, i cili po udhëtonte drejt Gjirit të Lalzit, ku po mbahet Asambleja e Partisë Socialiste.

Pamjet filmike tregojnë momentin kur protestuesit, të pozicionuar përgjatë rrugës, hodhën vezë në drejtim të automjetit të kreut të qeverisë.

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Incidenti ndodhi teksa po kalonte eskortën e kryeministrit, ndërsa Rama po shkonte në mbledhjen e socialistëve. Në këtë takim pritet të diskutohen zhvillimet e fundit politike dhe çështjet që lidhen me organizimin e Partisë Socialiste.


Shtuar 14.11.2026 11:58

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