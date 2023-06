VIDEO/ Morën peng 22-vjeçarin me pretendimin se i mashtroi, arrestohen 3 persona në Kavajë

Tre persona janë arrestuar pasditen e sotme nga policia e Kavajës pasi kanë marrë peng një 22-vjeçar dhe e e kanë dhunuar.

Policia bën me dije se në pranga kanë rënë Kristi dhe Enea Dilo (vëllezër), Renaldo Shala. Autorët dyshonin se i riu, , Xhuljano Diko i kishte mashtruar për të shitur një automjet me vlerë 4000 euro.

Njoftimi i policisë:

Kavajë/Finalizohet operacioni policor i koduar “Preteksti”.

I hoqën lirinë një 22-vjeçari dhe e dhunuan atë, pasi pretendonin se i kishte mashtruar për të shitur një automjet me vlerë 4000 euro, kapen menjëherë pas njoftimit dhe vihen në pranga 3 shtetas (2 prej tyre vëllezër).

Vihet në pranga edhe 22-vjeçari, për dyshime për mashtrim. U arrestuan shtetasit Kristi dhe Enea Dilo, Renaldo Shala, Xhuljano Diko.

Sekuestrohet automjeti për shitjen e të cilit dyshohet se ka mashtruar 22-vjeçari.

Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Kavajë, menjëherë pas marrjes së njoftimit se disa shtetas, në bashkëpunim me njëri-tjetrin, i kishin hequr lirinë për disa minuta, një 22-vjeçari, dhe e kishin dhunuar atë, kanë organizuar dhe finalizuar operacionin policor të koduar “Preteksti”.

Si rezultat i veprimeve të shpejta hetimore dhe procedurale, u bë e mundur zbardhja e plotë e këtij rasti, si dhe kapja dhe arrestimi i shtetasve përgjegjës, konkretisht i shtetasve:

K.D., 32 vjeç dhe E. D., 34 vjeç, të dy banues në Tiranë (vëllezër), si dhe i shtetasit R. Sh, 25 vjeç, banues në Durrës.

Nga këto veprime dyshohet se këta 3 shtetas, në bashkëpunim me njëri-tjetrin, kanë marrë me forcë në një automjet, shtetasin Xh. D., e kanë dhunuar atë dhe i kanë hequr lirinë për disa minuta, pasi pretendonin se ky shtetas kishte mashtruar shtetasin R. Sh., për t’i shitur një automjet me vlerë 4000 euro, të cilin e kishte marrë me qira, nga shtetasit K. D. dhe E. D.

Në kuadër të këtij operacioni u arrestua edhe shtetasi Xh. D., 22 vjeç, banues në Durrës, si autor i dyshuar i këtij rasti mashtrimi.

Në cilësinë e provës materiale u gjet dhe u sekuestrua automjeti për të cilin dyshohet se ka mashtruar shtetasi Xh. D.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës, për veprime të mëtejshme./Albeu.com/.