VIDEO/ Momenti fatal i rrëzimit të avionit në Kretë, dy të vdekur: Nuk bënë përpjekje për të shpëtuar

Dy persona humbën jetën pas rrëzimit të një avioni njëmotorësh që u rrëzua në zonën detare të Maleme në Kretë.

Ngjarja ndodhi vetëm pak metra larg aeroportit.

Piloti Theodoros Pantos (president i West Attica Aero Club) dhe pasagjeri i tij (emri i tij nuk bëhet i ditur) nuk arritën të dilnin nga avioni pas rrëzimit.

Avioni u gjet i fundosur rreth gjysmë milje detare larg plazhit në kufijtë e Malemes dhe Tavronitis, nga një mjet lundrues privat që mori pjesë në hetime dhe në të cilin ndodhej një oficer i Rojës Bregdetare Greke.

“Ishin të lidhur, nuk kishin bërë asnjë përpjekje për të dalë”

“Ne shkuam dhe pamë avionin. Nuk kishim pajisje zhytjeje me vete. E bëra nxjerrjen me frymëmarrje. Ata ishin të lidhur, nuk kishin bërë asnjë përpjekje për të dalë. Ata kishin mavijosje. Ndoshta kanë humbur vetëdijen apo edhe jetën nga përplasja”, tha rojtari i shpëtimit Pavlos Litinakis, duke përshkruar momentet dramatike që u zhvilluan gjatë operacionit.

⚠️ #AircraftCrash: Today 09/11/2023 late afternoon, BRM Citius Sport, reg. SX-UPP under unknown circumstances crashed at sea ~0.5nm before landing at Maleme airfield. The pilot and a passenger were recovered unconscious & later announced dead due to the severity of the crash. pic.twitter.com/WZfhiCRK78

