VIDEO/ Mbretit Charles i ndodh incidenti i papritur në Gjermani

Mbreti Charles ndodhet ne Gjermani në vizitën e tij të parë zyrtare shtetërore që kur u bë mbret, pas vdekjes së nënës së tij, Mbretëreshës Elizabeth.

Pas ceremonisë zyrtare të mirëseardhjes, Mbreti Charles dhe gruaja e tij Camilla përshëndetën turmën e mbledhur, ku Charles e priste një surprizë.

Në një video të postuar në Twitter nga Rebecca English e Daily Mail, shohim Charles duke përshëndetur turmën e njerëzve duke shtrënguar duart kur një i ri donte t’i jepte kurorën e tij prej letre nga Burger King.

Great scenes today during the King’s first walkabout in Berlin.

He was affectionately offered a crown – a paper Burger King one – by a well-wisher who told him politely:`This is for you, if you want it’.

Charles smiled broadly and said: ‘I’m alright!’ pic.twitter.com/KqHypSjopV

— Rebecca English (@RE_DailyMail) March 29, 2023