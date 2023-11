VIDEO/ Luljeta Bozo: Tërmeti i 26 nëntorit do të përsëritet

“Tërmeti i 26 nëntorit të 2019-s, do të përsëritet”. Kështu ka deklaruar inxhinierja dhe deputetja, Luljeta Bozo, në studion e emisionit “Mirëmëngjesi Shqipëri” ndërsa ka sqaruar se qytetarët nuk duhet të ndihen të frikësuar, pasi është një fenomen i cili ndodh vazhdimisht për shkak të pozicionit gjeografik të Shqipërisë.

“Tërmeti është një dukuri natyrore shumë e frikshme. Njerëzit panikosen aq shumë sa ndonjëherë mund të shkaktojnë dëme më të mëdha se sa vetë ai. Tërmeti i 26 nëntorit do të përsëritet, pasi vendi ynë ndodhet në mes të pllakës euro-aziatike me atë afrikane. Kur këto pllaka lëvizin, çlirohet një energji në formë brutale që është tërmeti. Por që të ndodhë kjo duhet të kalojë kohë, të cilën shkencëtarët janë munduar pak a shumë ta parashikojnë me periudha.

Mendoj që të jemi sa më të sigurt ndaj kësaj dukurie natyrore që as e parashikojmë, as e ndalojmë, duhet nisur nga disa hallka, sikurse edukimi i njerëzve. Të mësojnë që është një zonë që do ketë vazhdimisht lëkundje sizmike apo që ky fenomen do të ndodhë vazhdimisht”,-u shpreh ajo.

Inxhinierja Bozo foli gjithashtu për ndërtimet e para vitit 2019 të cilat pësuan dëme të mëdha pasi nuk kishin zbatuar standartet ekzistuese, ndërsa ndërtimet e pas 2019-ës, theksoi ajo, kanë kaluar të gjitha në sitë.

“Njerëzit duhet të kenë siguri aty ku rrinë dhe punojnë. E garancinë për këtë ua jep Urdhri Profesional i Inxhinierëve. Ky i fundit garanton publikun që të gjithë inxhinierët të punojnë brenda kushteve dhe rregullave teknike. Ajo fatkeqësi e 2019-s ndodhi pjesërisht edhe sepse në treg kishin dalë njerëz që nuk ishin profesionistë, që dinin dhe që s’dinin. Ndërtues që nuk respektonin standardet ekzistuese të kontrollit të cilësisë së fazave të procesit ndërtimor”, -mbylli zonja Bozo fjalën e saj.