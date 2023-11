VIDEO/ Izraeli bombardon shtëpinë e liderit të Hamasit

Avionët izraelitë bombarduan shtëpinë e liderit të Hamasit Ismail Haniya që ndodhet në Rripin e Gazës.

Deri më tani nuk dihet nëse familja e tij ka qenë brenda shtëpisë në momentin e shpërthimit, por informacionet tregojnë se Haniya nuk ndodhet as në Gaza.

Ushtria izraelite publikoi pamjet video të bombardimeve.

Overnight, IDF fighter jets struck the residence of Ismail Haniyeh, the Head of Hamas’ Political Bureau.

The residence was used as terrorist infrastructure and a meeting point for Hamas’ senior leaders to direct terrorist attacks against Israel. pic.twitter.com/kljYYN6O0U

— Israel Defense Forces (@IDF) November 16, 2023